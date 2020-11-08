不是只有傷害你才算是「恐怖情人」，當你的面毫不留情傷害自己，更加驚悚！外型俊俏、個性溫和的男星丁立祺，不但演技精湛，且有幾個角度很像彭于晏，因此被劇組同仁封為「本土劇彭于晏」，但帥哥如他竟已單身2年，他透露是因之前遇過恐怖情人，他被家暴想分手，對方卻下重手自殘相逼，他好不容易逃離，但就此留下難以抹滅的陰影。

丁立祺作客《單身行不行》，透露自己之前有段感情留下了陰霾，剛認識女方時，她笑容可掬、落落大方，交往前半年感情很甜蜜，但丁立祺漸漸發現女友占有慾很強，開始縮緊他的生活圈，不讓他有朋友，只要有朋友邀約，就是找盡各種名目不讓他出去，甚至到最後也不讓他自由地去見父母，什麼事情都要掌控在她手裡。

丁立祺試圖抗議或反抗，但吵到最後總是他妥協，沒想到女友變本加厲，吵架不高興會摔東西、罵很難聽的髒話甚至對他動手家暴，連他去倒個垃圾晚2分鐘回家，都要起疑嚴刑逼供，日子一久，丁立祺壓力暴棚，但他一提分手，更慘的惡夢卻降臨。

丁立祺曾試過提分手，最慘的一次，是女方直接拿玻璃自殘大噴血，邊說著：「你讓我死」，女方甚至阻止丁立祺叫救護車，讓他只能拿毛巾壓傷口整晚，丁立祺因此萌生逃亡念頭，之後漸漸將貴重物品一點一滴帶離租屋處，再趁某次倒垃圾的空檔，趁機逃脫。

逃亡後，丁立祺一度不敢開機，甚至不出門，因為女友每天瘋狂打上百通電話過來，打到他的手機沒電，接起來又不斷咒罵極難聽的字眼，就這樣躲藏了3個月，某天丁立祺覺得風波過去，試著出門，卻看見車子被徹底刮花，4個輪胎遭刺破，嚇得他立刻又躲回家裡，雖然最終是恢復自由身，但這段關係讓丁立祺至今還有陰影，之後就算與人交往，但只要女方問他：「你在幹嘛？」，他就會自動進入警惕狀態，甚至隨時做好撤退準備。

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