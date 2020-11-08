台中市南屯區4日下午5點半，正值下班時間，26歲王姓女子下班離開公司，就慘選37歲吳姓男子持鋁棒痛打，還扯女好頭髮在地拖行，犯案後若無其事的揚長而去，女方回頭一看竟是分手的男友，警方趕抵現場速將受傷的王女送醫，警方調查雙方有感情、金錢糾紛，全案訊後將依傷害罪嫌送辦。
警方表示，4日下午5點多，在南屯區黎明路2段、三和街口，一名王姓女子與分手的前男友疑有感情及金錢糾紛，吳男在王女上班處所外等候其下班，待王女步出公司即持棍棒毆打王女。
王女被襲擊痛打，轉頭一看竟是前男友，無處可躲，痛到直求饒，但仍被打的全身傷，路人見暴力事件，嚇得退散，還有熱心民眾隔街阻止，要求男子趕快停手，男子施暴後才若無其事離去。
警方獲報後馬上將王女送醫急救，幸好傷勢無大礙，警方調查，兩人疑有感情、金錢糾紛，通知吳男到案說明，全案訊後將依傷害罪嫌送辦。
(中時 )
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