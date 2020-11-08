澳門賭王的25歲兒子何猷君，去年和大6歲超模女友奚夢瑤結婚，立刻產下一子，夫妻倆感情甜蜜，還上真人秀《幸福三重奏3》高調放閃，然而日前他們卻被拍到在停車場大吵，婚姻關係疑似亮起紅燈，事件發生過後有網友捕捉到何猷君和奚夢瑤的身影，關係備受注目。

何猷君5日在上海某家美容院停車場，和奚夢瑤在車子旁邊不斷爭執，過程中何猷君還激動到甩手，直接自己上車，就連回到家，也丟下女方搶先走進家門，奚夢瑤則默默跟在後面，感覺十分無奈，消息曝光後，也立刻引起熱烈討論。

昨(7)日有網友直擊，何猷君和奚夢瑤在大吵後首度同框，現身「上海潮玩展」，他們不但身穿黑色系情侶裝，還全程牽著手不放，邊逛邊開心聊天，看見可愛的兔子玩偶，何猷君也買下2隻讓愛妻抱著走，不顧周遭民眾的眼光瘋狂放閃，感情看似完全沒受到影響，距離大吵不到幾天就恢復以往甜蜜。

夫妻倆全程黏踢踢。(圖/翻攝自微博)

兩人各買了一隻娃娃抱在懷中逛街。(圖/翻攝自微博)

過去何猷君在《幸福三重奏3》曾透露，大學時期就想追奚夢瑤，但女方完全約不出來，最後才勉強答應一起吃午餐，沒想到第一次約會，何猷君就因忘了穿增高鞋，在178公分的奚夢瑤面前完全不敢站起來，對此，奚夢瑤也坦言，當初不肯見面，是因為耳聞何猷君的花心事蹟才會卻步。

(中時新聞網)