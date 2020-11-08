美國大選塵埃落定，民主黨候選人拜登跨越當選門檻當選下一任總統。台灣民意基金會董事長游盈隆憂心，他可能和歐巴馬一樣都有「重中輕台」的心態，並指拜登當選對台灣恐是災難。但資深媒體人韋安則表示，游盈隆把結果當原因，並提出3點分析。

對於先前游盈隆驚語，「拜登當選對台是災難！」韋安今在臉書上指出，游認為其他人當總統，不會像川普那樣，派軍艦和戰機出現在中國大陸沿海，「保護」台灣。「不過，他把結果當原因。」

韋安還提出3點他對於拜登當選後，台美關係發展的看法：

一，其他人當美國總統，會把台灣「用」到，中共的軍機過中線，天天侵擾入台空域？

二，川普讓人感覺很「痛快」，所以有死忠川粉

三，痛快有兩種，到底是「活的痛快」或「死的痛快」？

網友們也留言回應，「最後問句，問得真好」、「民調專家講出這種話，以後這家公司的民調還可信嗎？」、「中華民國空軍海軍海巡，還能被老共綠共疲勞轟炸多久？」、「打壓中國是美國兩黨的共識，『這個國家』押錯寳也就算了，連說話都不經大腦，太缺乏國際政治外交思維了！」

游盈隆驚語：拜登當選對台是災難！ 游認為其他人當總統，不會像川普那樣，派軍艦和戰機出現在中國沿海，「保護」台灣。不過，他把結果當原因。 一，其他人當美國總統，會把台灣「用」到，中共的軍機過中線，天天侵擾入台空域？ 二，川普讓人感覺很「痛快」，所以有死忠川粉 三，痛快有兩種，到底是「活的痛快」或「死的痛快」？ 由韋安發佈於 2020年11月7日 星期六

(中時新聞網)