近年在電商界經營得有聲有色的邵庭，轉型相當成功。早年從展場SHOW GIRL出道，從演員、主持人到網購公司老闆，闖出一片天的她，不久前出席公開活動時還透露，今年營業額已經破億，讓不少人羨慕不已。

鮮少上節目的邵庭，日前在《單身行不行》節目中分享曾遭好友詐騙上千萬的離奇故事。邵庭說對方是她一位非常好的朋友，自認相當聰明的她，現在回想起當初那些理由都覺得有點丟臉。

【荒唐理由不斷 邵庭通通相信】

朋友推托理由太荒唐 聽得現場來賓直搖頭 (圖/ 翻攝自單身行不行YouTube)

十分相信好友的邵庭，一直都相信朋的「預繳」說法；只到某天她想提款時，朋友開始找理由推托；一下說錢存在董娘朋友那，但因董事長心臟病發，暫時不方便拿錢；再不然又說保險箱壞了，要請人來鋸開保險箱，但一天只能鋸5公分，不然噪音和煙塵會影響豪宅裡的其他鄰居；諸多荒唐理由，聽得現場來賓都說，騙子真的什麼都說得出口。

【東窗事發朋友避不見面 爛攤子留給年家人收拾】

邵庭談到朋友老父親出來道歉時 哽咽落淚 (圖/ 翻攝自單身行不行YouTube)

後期發現情況不對的邵庭，最後只好請律師申請假扣押朋友名下所有不動產。而住在家裡的老父親也代兒子向邵庭道歉；看著身體不好的爸爸對於兒子所做的事感到愧疚，也讓她心裡相當難過，在現場哽咽落淚說，朋友這麼做怎麼沒有想到自己的家人。

雖然最後錢還是拿不回來，但邵庭卻從這件事上自我反省。自己不應該懶惰而不去弄清楚很多事情，也算透過這整件事，上了相當寶貴的一課。

(中時新聞網)