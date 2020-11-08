集集添興窯創立65周年，成為傳承陶藝重鎮。（廖志晃攝）

集集添興窯創立65周年慶，民眾到陶藝市集尋寶。（廖志晃攝）

集集添興窯創立65周年，成為傳承陶藝搖籃，第3代窯主林清河，培育陶藝創作者，希望促成陶藝造鎮的目標，如今開枝散葉，成果斐然；今年，南投縣政府更公告登錄林清河為傳統工藝「南投陶裝飾技法」及「傳統柴燒技法」保存者。

集集陶藝節，8日在集集綠色隧道旁的添興窯登場，縣長林明溱、縣府文化局長林榮森都出席致意；林清河、第4代傳人兼綠色隧道文化觀光促進會理事長林欣頡，邀請30位當月壽星一同慶祝。

林榮森表示，添興窯是南投陶藝重鎮之一，開窯以來已傳承4代，讓製陶工藝在集集落地生根，更培育出許多優秀的陶藝家，工藝表現令人側目，堪稱陶藝家的搖籃。

近年來，在縣府支持及陶藝界人士共同努力下，不但展現出旺盛的生命力，也為南投陶振興創造新的契機，未來，縣府將從振興產業、文創及文化資產保存等面向，讓藝術與商品完美整合。

林榮森指出，南投陶有逾200年歷史，添興窯也是全台唯一每年仍在燒陶運作的蛇窯窯場，尤其是著時代變遷，手工拉坏和擠坯工藝幾近絕跡，但添興窯仍保存這項工藝，因此，縣府透過文化資產保存法，將林清河公告登錄為傳統工藝保存者，希望讓南投陶藝再次振興。

林欣頡表示，添興窯40年前開始轉型為陶藝文化模式經營，歷經921地震重創，但添興窯用堅忍的毅力，從廢墟中站起來，在政府與大家的支持下，不斷的成長，甚至在新冠肺炎疫情衝擊之際，仍能展現南投陶堅韌的生命力，未來將戮力傳承製陶工藝，讓南投陶在國際發光發熱。

(中時 )