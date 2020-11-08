婆媳之間的相處，一直以來都是困難的課題，如果面對婆婆無理要求，該怎麼辦呢？一名女網友在臉書吐苦水，表示剛結婚沒多久，婆婆就跟自己要嫁妝金飾，且原因還是想要將金飾當成二媳婦的聘金，甚至連丈夫也認為這沒什麼，讓女網友無法接受。

女網友在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文抱怨，表示才剛結婚時，當天晚上婆婆就開口說，結婚金飾太貴重，要女網友交給她保管，當下女網友含糊推託，但隔天立刻將金飾拿回娘家給媽媽，結果3個月後，婆婆再次向女網友要金飾，原因竟是要給二媳婦當聘金。

這種要求讓女網友非常傻眼，不滿的說「那個金飾都是我娘家媽媽準備給我的嫁妝，她憑什麼跟我拿？而且還是給別人」，事後跟丈夫抱怨，對方僅淡淡回答「反正東西還在自己這，就不要計較了」，認為女網友太大驚小怪。

文章曝光後，許多網友感到不可思議，留言表示「婆婆就是一種神奇的生物」、「娘家媽媽給的，她憑什麼要啊」、「一定要收好，不能拿出來」、「要顧好自己的錢，感覺婆婆就會從妳這裡挖錢」、「今天就算是婆婆給妳的，也沒有必要拿出來」。

(中時新聞網)