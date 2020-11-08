楊丞琳「LIKE A STAR」小巨蛋演唱會8日第三場，人在大陸的李榮浩隔海彈奏，與楊丞琳合作〈曖昧〉，他在大陸事先預錄、她則在台灣的演唱會現場獻聲，夫妻倆因新冠肺炎疫情分離兩地的第228天，終於在小巨蛋合體，氣氛感人。而楊丞琳也在演唱會的場刊裡提到，這波疫情過去後最想去的地方？「哈！當然是去找我先生啊」！

李榮浩這次因疫情及工作無法來台參與老婆的新巡演，演唱會首場就透過視頻隔海緊盯老婆演出，得知差點發生意外，李榮浩直言生氣：「幸虧有人接住她，只是皮外傷。」透露楊丞琳為了這次演唱會，有幾度都令他覺得老婆瘋了，「說了她幾次，練舞練到手臂關節、腰關節發炎，不吃藥手抬不起來（今早的事）」，但也不忘貼心鼓勵老婆「你的演唱會真的很厲害」。

楊丞琳與李榮浩隔空合作。（尤嬿妮攝）

她此次巡演不同以往，唱跳橋段大幅增加，今演唱會上提到36歲重新拾回舞者這個身份，楊丞琳笑說被之前楊媽媽酸了一下，「但夢想不嫌晚，包括『出櫃』，如果你活到一個歲數決定做自己，我支持你們，相信你們身邊愛你的人也會支持，我愛你們」。

(中時 )