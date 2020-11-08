南投縣運動會適性體育競賽，8日在縣立體育場盛大舉行，共計有60個單位、2809人次選手及223名職員參與；縣府祕書長洪瑞智，由教育處長陸正威、縣議員張嘉哲陪同，為選手加油打氣，並慰問陪同的師長，氣氛歡樂溫馨。

洪瑞智表示，南投縣非常重視特殊教育學生，及身心障礙朋友的福祉，積極將愛心與關心化為實際行動，落實特殊教育及身心障礙福利政策，並推展多樣適性體育，並鼓勵他們躍踴參加競賽。

今年在教育處大力鼓吹下，選手參賽相當踴躍，選手個個都專心投入，勇於挑戰自我，尤其老師與家長協力陪著孩子，更讓選手增加自信心，展現毅力，在體育場上發揮生命潛能，著實令人敬佩。

陸正威表示，今年教育處特別結合品德教育、藥物濫用防制、網路成癮防制及防制校園霸凌等宣導內容，製作「有愛無礙」扇子，讓大家一目了然，同時達到寓教於樂的目的。

今年南投縣適性體育運動會，競賽項目包括60公尺徑賽、壘球擲遠、游泳、桌球、法式滾球、滾球、飛盤擲準、雙龍搶珠等，選手們都認真爭取最好的成績，有愛無礙，展現適性體育精神，讓參加的孩子度過充滿歡樂的一天。

(中時 )