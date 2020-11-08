國際慈濟人醫會 (Tzu-Chi International Medical Association,TIMA)是附屬於慈濟基金會的一個醫療專業功能組織，總會設於台灣，匯集各地醫療資源推展跨國慈濟醫療服務，今(8)日衛福部長陳時中正式加入國際慈濟人醫會行列，他表示，將在公務之餘之時成為偏鄉義診的一員，為需要的人服務。

國際慈濟人醫會起源於1996年，慈濟醫療志業為召募醫護人才，並搭配志工，使每個社區都是一個小規模的醫療網，以照顧醫療缺乏地區居民而成立台灣慈濟「醫事人員聯誼會」，1998年在慈濟基金會的統籌下，有計畫地於世界各地救助病苦，並分享各地執行義診的實際經驗，故正式定名為「國際慈濟人醫會」，參與的專業醫療志工逾5000人。

衛福部長陳時中今日於國際慈濟人醫會台灣北區新店靜思堂以「國際慈濟人醫會醫師」的身份加入國際慈濟人醫會行列。

陳時中表示，今年疫情比較嚴重，慈濟相關大型的聚會都有往後延，也變得比較少，但是慈濟投入社會慈善工作腳步並未停歇，讓人非常地感佩，今天能加入慈濟人醫會覺得很光榮。

他說，未來將在公餘之時，成為承擔貧苦與偏鄉義診的成員，為需要的國人服務。

國際慈濟人醫會目前由慈濟醫療法人執行長林俊龍擔任總召集人，台灣各區人醫會於每年底會依據當地社區志工、偏鄉及無醫部落之意見，同時拜會所在地之衛生所、衛生室，綜合評估後始規劃安排年度義診行程與地點，另亦會配合慈濟精舍每月照顧戶發放日提供義診服務及醫療衛教講座。

參與義診工作人員包含醫師、護理、藥劑、醫工、行政後勤等不同功能類別之志工，並以野戰醫院模式運作，分區進行掛號、檢傷分類、分科看診、衛生教育宣導及領藥等作業。

(中時 )