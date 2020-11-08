藍營頻酸蔡政府押寶押錯，美國大選前挺川普，抹黑抹紅拜登，如今得開始修復關係。而民進黨「黨政高層」今天也反擊，定調國民黨是「押中反美」。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新也反嗆，「這位黨政高層是把人民當白痴一樣耍嗎？」

鄭照新指出，一個談不上互動的單方祝賀推文都能拿來討論押不押寶，可見執政黨已知自己過去內宣過頭的愚蠢，這數月綠營民代與親執政黨人士在節目與網路不斷抹紅攻擊拜登的語言，已造成對美溝通嚴重障礙，國民黨深感憂慮，蘇貞昌身為行政院長，連推文和致電都還搞不清楚就急於表態，更令人感到其焦慮與紊亂。

鄭照新說，若真有這種「匿名放話的豬隊友黨政高層」，認為不強迫人民吞下瘦肉精就是「反美押中」，建議這位高層到全球包括全歐洲在內尚堅拒瘦肉精進口的一百多個國家走走，並請院內有名的周姓製圖高手重出江湖製圖，大力宣傳不吃瘦肉精就是反美的謬論，看看會得到這些對美友善國家人民如何回應。

鄭照新也指出，國民黨11月22日要在凱道反萊豬遊行，也請這位「黨政高層」來看看人民的聲音吧，問問過半民意對食品健康的要求等不等於反美。

(中時 )