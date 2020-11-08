雲林縣北港鎮百年曲館「集雅軒」整修，打造藝陣傳習基地。（張朝欣攝）

百年歷史的雲林縣北港鎮「集雅軒北管曲館」年久失修，經文化部補助900餘萬元，8日依古禮舉行上梁大典，集雅軒已由雲林縣政府公告為縣定古蹟，是北港地區僅存的北管百年藝陣文化發源地，將於明年1月完工，再現歷史風華。

「雲林縣縣定古蹟北港集雅軒修復及再利用工程」8日舉行上樑儀式，由雲林縣長張麗善、立委蘇治芬、雲林縣議員蔡岳儒、蔡孟真、縣文觀處處長陳璧君、集雅軒協會理事長李連春、雲林縣登錄大木保存者劉鴻林等人共同主持。

張麗善表示，集雅軒由地方人士蔡及、陳貞、吳石等12人參加笨港媽祖繞境活動組成，於清咸豐年間正式開館，逐漸演變成笨港享有盛名的北管子弟戲團，也是雲林縣少數有老建築「曲館」的北管社團，有必要善加保存傳承。

集雅軒會館為傳統2落木造民宅，建築物面積約50平方公尺，為清代木造街屋，現今已不多見，建築立面為磚木混合構造，門板有傳統雕花彩繪，屋頂設有半樓式閣樓，但百年來缺乏維護，柱子、天花板均遭白蟻蛀蝕，整修後將重現百年前風華。

陳璧君指出，集雅軒內部空間兼具曲藝練習與祭祀功能，與北港重要宗教民俗活動關係密切，因此於2012年10月正式公告為縣定古蹟。館內存有大量文物，包括西秦王爺泥塑神像、繡製綵旗、督隊旗、弔喪旗等登錄一般古物，見證集雅軒的歷史發展。

(中時 )