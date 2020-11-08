統一獅今年在不被外界看好的情況下，先是下半季打出亮眼成績，成功挺進總冠軍，總教練林岳平認為，球隊能一路走到現在的最大關鍵就是老將高國慶。

今年已滿42歲的高國慶今年開季時並不在球隊規劃的26人名單中，球隊也期望有其他人能夠打出表現，扛起一壘手的位置。

「但我們本季光這位置試了6人，還是國慶的守備最值得信賴。」林岳平坦言，自己剛接手球隊時，最煩惱的就是一壘這個位置，本季光是一壘手就有用過陳鏞基、吳桀睿、潘傑楷、鄧志偉、郭阜林及高國慶，但始終找不到穩定的攻擊，單純以守備來說，最穩定的仍是高國慶。

林岳平坦言，開季時沒把高國慶擺進26人名單，當下就向球員直接說，就是希望準備的人能在場上把高國慶淘汰，「但他還是慢慢準備到讓教練需要這名球員，現在看來球隊還是需要依賴他。」

「餅總」認為，像是蘇智傑、林安可等人無疑是球隊的中心骨幹，但像高國慶、潘武雄等老將仍是球隊很重要的一員，「這是很難能可貴的地方，不論在哪個時間點我們都能很篤定的使用國慶。」

林岳平認為，不應該用年齡去評論球員的生涯，能打多久還是要看場上的表現，「不要用年紀去淘汰他，而是要用場上實力去淘汰他，你要有辦法讓教練完全不給他代打或是出賽機會，用這樣的方式去淘汰他才對。」

(中時 )