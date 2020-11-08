34歲韓星朴有天以東方神起團員身分漸漸打開知名度，後因電視劇《屋塔房王世子》躍升炙手可熱的一線演員，然而2016年爆出性侵疑雲，讓朴有天在國內的聲勢一落千丈，只能集中海外活動，沒想到日前竟又因沒戴口罩入境泰國引起爭議，而公司的回應也讓網友傻眼。

日前網路上流傳一段影片，朴有天入境泰國向粉絲熱情打招呼，然而在疫情還不穩定的情況下，他卻沒有戴上口罩，畫面流出立刻引起眾怒，紛紛要求朴有天出來解釋，對此，朴有天所屬公司也回應，這趟泰國行是為了宣傳海外演唱會，行前已和相關人士協商過。

朴有天入境泰國卻沒戴口罩。(圖/翻攝自微博)

公司發表聲明：「有徹底遵守防疫守則，盡最大努力預防新冠肺炎」，同時也道歉：「儘管如此，因照片引起誤會還是讓大家擔心了，因此真心向大家道歉。」這番聲明卻依然無法平息網友怒火，網友紛紛怒批，「這人怎麼還沒有坐牢？」、「他為啥還能活動」、「你是不怕死，還是怕不死？」

朴有天曾因吸毒被捕。(圖/達志影像)

事實上，朴有天2016年遭4名女子指控性侵，深情的暖男形象一夕之間崩毀，儘管後續還了朴有天清白，他的聲勢卻大不如前，2019年更被前女友大爆吸毒，一開始朴有天矢口否認，但最後還是罪名成立被判緩刑，近年來他慢慢重新開始活動，沒想到又鬧出爭議。

(中時新聞網)