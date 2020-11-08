美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）拿下關鍵州賓州、內華達州後，以290張選舉人票大贏川普214張選舉人票，篤定當選總統，不過現任總統川普仍不認輸，接連在推特宣稱自己勝選，更稱自己囊括7100萬張選票。而前民進黨立委林濁水則在臉書分析美國此次大選的郵寄軍人票狀況，狠酸川普「真是雙重幻滅」。

林濁水今(8日)在臉書寫下，「傳統上，軍人較偏好共和黨候選人，所以在郵寄軍人票未開時川普在推特上質疑，『喬治亞州那些失蹤軍人票去哪了？發生了什麼事？』現在軍票開了，喬治亞州拜登票卻更加超前到9000多票。」

林濁水指出，寄望賓州差距不到0.5%重新開票，也因為差距拉大到0.6%，他忍不住酸川普「真是雙重幻滅。連安慰獎都不給，真慘。」

然而，即使拜登跨過當選門檻，篤定成為白宮新主人，川普仍不認輸，透過競選團隊發出聲明表示，選戰尚未結束，「合法選票決定誰是總統，而非新聞媒體」，川普陣營下週起將展開法律訴訟。

另外，當拜登勝選消息傳出後，川普也在推特推文寫下，「我贏得了這次大選，大勝。」不過，這則推文已經被推特加註代表內容可能有問題的警語。

(中時新聞網)