台康(6589) 7日宣布，乳癌生物相似藥EG12014完成最後一位受試者新輔助性治療及腫瘤切除。後續將完成所有人體三期受試者病理切片之主要療效評估(pCR)，即可進行比較EG12014與原廠羅氏(Roche)賀癌平(Herceptin) 並確認統計上之生體相等(Bioequivalence)。

台康是在去年四月(4/29)以7,000萬美元將EG12014授權與全球學名藥及生物相似藥大廠Sandoz AG，Sandoz AG將擁有除台灣及中國大陸以外的全球專屬授權銷售合約，台康除了授權里程金外，也享有產品上市後的銷售分潤。

繼去年六月份收到簽約金美金500萬元後，台康已陸續依授權合約達成第一至第三階段生物相似藥授權里程碑。這些階段里程碑已依會計準則逐期認列營收。

台康的EG12014國際多國多中心第三期臨床試驗 ，已於今年3月25日完成807位受試者收案。

台康是目前在台灣第一家將研發中生物相似藥成功授權給國際大藥廠的生技公司，該藥物由台康負責承接藥品上市後生產並享有授權區域銷售分潤，除自身在生物相似藥品研發能力及生產能力外，結合與Sandoz AG在全球生物藥品滲透市場及銷售能力的合作下，未來營運備受關注。

(工商 )