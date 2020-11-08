楊貴媚、范少勳、施名帥、温貞菱錄公視實境節目《阮三个》2021新春特別節目《餐車環島發大財2》，8日抵達台北四四南村，進行環島最終站並舉辦公益市集，鐘瑤、林予晞、姚淳耀、吳子霏、李運慶、周曉涵等藝人也加入擺攤行列，郭書瑤還素顏現身義氣相挺。范少勳首次開三噸半餐車，走南迴公路沒有路燈的路段，笑稱「老闆娘」楊貴媚透過對講機在另一台車頻喊「轉彎小心」，他還分享：「我剛到澎湖就撞到拱門了，只看到工作人員說可以過，但開過去才發現上面卡住，幸好立刻退出去。」

楊貴媚、范少勳、施名帥、温貞菱四人要完成30萬的業績，但至8日止，只完成15萬多，施名帥哀號，「我們一份平均200元，15萬要賣750分，感覺有難度」。他跟范少勳被眾人笑稱是「漢堡兄弟」，兩人在煎台前合作無間，但過程辛苦，「我還做惡夢，夢到被製作單位迷昏，手腳跟嘴巴被貼膠帶，壓力超大」。但隨著練習，兩人從第一次練習半小時做7個漢堡，到半小時50個漢堡，成果不俗，代價則是手上傷痕。

范少勳（左）、施名帥站煎台做漢堡。（公視提供）

楊貴媚忍不住稱讚餐車團隊，「就算這次沒有達標，我也覺得與有榮焉，這三個年輕人都很惜食，連小幫手姚淳耀、李玉璽都認真到不行，就算沒達標，心裡也有種成就感」。她提及李玉璽開罐頭被割到手，怕血沾到食材，沒有聲張只是用貼麵包的膠帶纏在手指上，讓她心疼又感動，施名帥一旁笑說：「他第一個罐頭就割到。」眾人大笑。

鍾欣凌（左起）帶小幫手李玉璽來嗆聲。（公視提供）

楊貴媚叫賣超拚命，范少勳曝有路人一直不敢相信她是影后本尊，她笑說：「最後只好說我是她妹妹。」四人在這次從台中出發，開餐車前往南投、高雄、澎湖、屏東及花蓮，返回台北沒休息，立馬投入市集準備，跳戰各自極限。

(中時 )