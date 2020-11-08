雲林家扶兒童與認養人咖啡傳濃情，在雲林縣古坑鄉相見歡。（張朝欣攝）

張朝欣／雲林報導

雲林家扶8日在雲林縣古坑鄉「TGC台灣咖啡莊園」舉辦認養人相見歡活動，由家扶兒童沖煮咖啡，獻給長期默默付出的認養人，透過香醇的咖啡傳達孩子們的感謝之意，也讓來自全國各地的認養人認識古坑咖啡以及雲林之美。

古坑鄉是台灣咖啡的原鄉，雲林家扶今年特地邀請200餘名認養人到古坑「TGC台灣咖啡莊園」品嘗咖啡，家扶兒童在咖啡莊園負責人徐飴鴻夫婦指導下學習如何沖煮咖啡，現場飄散著濃濃的咖啡香，以及孩子們對認養人的感謝。

本身也是認養人的徐飴鴻表示，很高興雲林家扶舉辦認養人相見歡活動，還有正心中學校友會的支持，讓大家有機會與孩子們閒話家常，更加了解他們的需求，也希望孩子們從中感受沖煮咖啡的樂趣，一起行銷古坑咖啡。

認養人林怡萱說，以前都是用書信關心孩子的情況，今年能夠透過咖啡與闖關遊戲與孩子互動，讓彼此感覺更加親近，希望他們以後有能力時也成為認養人，把愛傳承下去。

來自台西鄉的國一丁姓家扶孩子認真地學習沖煮咖啡技巧，從如何溫杯到穩定沖水量，絲毫不馬虎，再將人生第1杯手沖咖啡送給認養人，她說這杯咖啡有著滿滿的感謝，她一定會努力讀書，不會讓大家失望。

雲林家扶主任廖志文指出，今年受疫情衝擊，帶給大家更多的考驗，對於弱勢家庭而言，生活更加嚴峻，感謝所有認養人不受疫情影響，付出行動溫暖孩子的內心。

(中時 )