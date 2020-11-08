先前待在SBL始終不受重用的蕭順議，如今換披新竹攻城獅戰袍，總算逐漸找回應有身手，他在8日貢獻20分、5籃板，更在最後1分57秒灌進超前兩分，攻城獅終場92比87逆轉擊敗桃園領航猿，也讓領航猿成為熱身賽唯一全敗球隊。

「來到這裡或許有點熟悉，因為前兩年我都坐在下面看比賽，」蕭順議表示，「當初雖然九太也有找我，但我希望來到更大舞台表現，攻城獅教練團持續告訴我，希望我可以重新找回信心，也會給我更多時間磨練，只要我越打越進步就好。」

先前生涯幾乎都在板凳席度過，也讓蕭順議不禁感概表示，「我只想證明自己還有機會存活在這個籃球舞台！不過這只是熱身賽，並不是正規的例行賽，所以一切單純只是參考，我想兩隊都沒打正格的，等到新球季開打，我會更努力。」

蕭順議最後3分14秒的強勢切入上籃，當場撞翻領航猿前鋒陳靖寰，也讓陳靖寰當場下巴流血不止退場，成為整場比賽的關鍵點，因為隨後攻城獅打出15比5的收尾攻勢，不給領航猿任何反撲機會，讓他們到現在熱身賽都還沒贏過。

「當時我單純只想要上籃而已，沒想到上籃之後，卻發現籃下躺了一個人，後來隊友才告訴我，我的手肘揮到了他的下巴，沒想到那麼嚴重，」蕭順議說，「現在的我只想把握每次上場機會，上場就先做好防守，進攻就是一直跑動就對了。」

(中時 )