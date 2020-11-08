高姓遊覽車司機因不滿陳姓總領隊，質疑他與女友許姓領隊沒招呼好客人，竟暴打陳姓總領隊頭、臉部，遭苗栗地方法院依傷害罪判處拘役52日，但他認為自己是遭陳女一再辱罵三字經才動手，提起上訴，法官認為爭吵內容無關犯罪事實，高男犯行罪證明確駁回上訴，全案定讞。

高姓遊覽車司機與陳姓總領隊，同為新北市1間旅行社員工，去年10月11日下午3時許，他們帶團到苗栗縣通霄精鹽廠遊玩，陳女見高男和與他同車的許姓領隊女友，只顧兩人散步、吃冰，指責他們要有責任感，高男不爽回嗆「妳在兇什麼」，高、陳隨即爆發口角。

同行的林姓遊覽車司機見狀趕緊拉開高男，不料高男又在園區樹下碰到陳女，怒氣未消徒手一拳打向陳女後腦，接著攻擊臉部，陳女形容高男身高約170公分、體重約80公斤，赤手揮拳而來，她當下就昏眩站不住腳，幸好有人前來勸架，事後她對高男提告，也指控半年來高男1通道歉電話都沒有。

法官參酌目擊證人證詞及高男於警詢及偵查中自白，坦承先動手毆人犯行罪證明確，簡易判決依傷害罪處52日拘役，得易科罰金，但高男不滿量刑太重提起上訴，辯稱是互毆，他見陳女靠近才伸手推開她，且陳女一再以三字經辱罵他才出手。

但苗栗地院第二審合議庭法官，依據勸架的林姓遊覽車司機證詞指出，高男曾抱怨陳女口氣不好，要去「修理」人，以及「怎麼忍得住總領隊對司機和領隊大小聲」等語，判斷高男有傷害陳女的意思，且陳女傷勢與高男稱僅伸手推人之詞不符，吵架內容無關傷害事實，駁回上訴，全案定讞。

(中時 )