美國民主黨總統候選人拜登當選新任美國總統，各界也陸續祝賀拜登當選。前台北縣長周錫瑋今天上傳他全英文祝賀拜登的影片，他祝賀拜登與賀錦麗獲得歷史性勝利，證明美國民主制度的韌性。網友也讚嘆周錫瑋的賀詞「有高度」、「令人敬佩」、「英文很溜」。

周錫瑋以全英文錄製短片，恭喜拜登與賀錦麗，稱兩人獲得歷史性的勝利。周表示，他作為一個民主的信奉者，深為兩人的勝利所感動，也證明了美國民主程序的韌性。

周錫瑋提到，他對拜登在勝選演說中，呼籲全國團結，特別有感觸，因為在這場選舉過程中，發生許多撕裂族群的狀況。他相信在拜登的領導下，美國可以從分裂中痊愈，建立美好的美利堅合眾國。

周錫瑋最後表示，身為一個台灣人，他希望拜登領導的美國政府可以全心擁抱台灣，作為美國在亞洲地區民主的夥伴，盼拜登協助兩岸建立穩定、互相理解的兩岸關係。他並祝福拜登與他的家人有力量面對將來的挑戰，預祝拜登身體健康。

(中時 )