深夜10點還在住宅區放煙火，住戶前往理論竟然還回嗆「我有帶滅火器！」。台中一名網友在臉書社團《爆料公社》PO出影片，表示深夜10時住家外竟有名男子仍在施放煙火，睡夢中被驚醒的他，忍不住前去和「放炮男」理論，結果對方竟回嗆有帶滅火器，還說萬一發生火警「賠得起」！

「半夜12點或1點多的時候會有人在家門口或別人家門口放鞭炮的嗎？」，一名家住台中的男網友在臉書社團《爆料公社》PO出影片並憤怒發文表示，「真的神經病！沒結仇、沒原因，存粹就是為了把妹而放！真的是XXX的，小孩都哭成這樣，隔壁小孩也哭，我老婆懷孕家裡又有老人，大家都在睡覺，如果換做是你們會做何感想？還大言不慚的說有帶滅火器3瓶，說會賠，是要拿什麼賠啦？還不是叫爸媽出來。」

原PO怒氣衝天表示，對方凌晨一點跑到別人家前面放煙火，原因竟是為了讓女生開心「這到底是怎樣的一個腦殘認知啦！」、「這樣的時間點加上在住宅區做這樣的行為，實在有夠耗呆……腦子忘了帶出門嗎？」「這種情商智商還想把妹？那妹是憨憨嗎？」。

沒想到被指控腦殘的男子，竟在這篇文章下面貼出新聞截圖並回嗆，稱自己是在晚間10點多放的煙火，而且表示派出所有打電話告知沒有違法。這名男子強硬指出：「請問我在發定時間內放，並且在空地，也有保持安全距離，甚至滅火器材都準備好以防萬一 ，派出所也聯絡我跟我說沒事了，請問還有什麼問題？法定時間12-6點，自己上網查一下謝謝。還有錢我自己會賺，什麼叫爸媽賠？」。

有《爆料公社》社員找到台中市環保局的最新公告：「台中市爆竹煙火施放管制自治條例」第5條限制不得施放火藥作用產生飛行、升空等現象的爆竹煙火管制時間，原本限制每日0時至6時，後來修正為每日22時至翌日6時，宮廟或團體有需求可以另專案提出申請，且依法規定也是22-06。

不過據東森新聞報導，台中市消防局危險物品管理科股長林諺樟表示，每日0時至6時不得施放高空及飛行升空類之一般爆竹煙火；但環保局空噪科科長廖順榮卻指出，每日晚上10點至隔日早上8點，禁止施放爆竹煙火，兩局處規定明顯不一。

對此，廖順榮也坦承，環保局法規與消防局自治條例的管制時段確實沒有一致，形成該名男子在晚間10點施放煙火沒有違反消防局自治條例，卻違反環保局的治安管制法的情況，但不論如何，男子行為只要牴觸任一局處法規就屬違規。台中市府也表示，後續兩局也將會開會研議討論，將規定時間統一。

(中時新聞網)