有一名自稱是來自2060年未來時空的「未來人KFK」2019年時曾在網路上PO文預言未來將發生的各種大事，由於他曾準確預言命中新冠肺炎爆發等事情，許多網友對其預言深信不疑。但隨著拜登跨越勝選門檻篤定當選，也讓他對川普會連任成功的預言破功，並慘遭網友們揶揄。

對此，有一名網友在PTT上發文表示，他原本非常篤信KFK的預言，相信川普能夠連任成功，但沒想到曾預言命中新冠肺炎爆發的KFK，「竟然！！竟然！！完全預測錯誤！」這名網友還崩潰大喊，「這叫相信KFK預言的人，何去何從！」

未來人KFK預言川普連任破功，引起網友熱議。(翻攝自PTT)

其他網友則留言表示，「被時間警察威脅不能100%正確暴雷吧」、「哈哈，結果都假的，我本來還真的有一點信」、「唉，都假的」、「因為預言家不知道對手，當然猜連任」、「東奧預言就破功了」。

但也有網友認為現在斷定美國大選勝負，仍言之過早，「結果大法官宣判川普連任」、「等法律戰結束再來斷言吧」、「時間軸又還沒跑完，如果交接前川用緊急命令跟中國開戰，賴在那個位置不走，得罪了共和黨就剛好是川連任加把身邊的人都得罪光，反正就繼續看下去，川那個瘋狗到底會出什麼招」。

(中時新聞網)