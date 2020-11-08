大陸國際關係學院國際政治系主任達巍認為，川普會為防止其政策其被拜登政府逆轉，可能在其任上的最後兩個月，讓蓬佩奧等官員繼續破壞中美關係。（圖／人民網）

在拜登宣布當選後，若一切順利，預計將在明年1月20日就職，在此之前現任總統川普尚餘70餘天任期。大陸學者們擔憂，川普在卸任前可能利用最後2個多月時間，對中國大陸上表現出「最後的瘋狂」，以防止拜登逆轉其任內的對華政策政策，短期內台海、南海的緊張情勢反而可能加劇。

位於北京的大陸國際關係學院國際政治系主任達巍接受《環球時報》專訪時表示，從邏輯上來說，川普會利用在任上的最後兩個月，固化自己任期內的各項政策，防止未來其被拜登政府逆轉，其中也包括對華政策，因此蓬佩奧等官員很可能將利用這段最後的機會繼續破壞中美關係。

港媒日前曾分析稱，在1月份的就職典禮之前，中美在台灣、南海等問題上的緊張局勢可能加劇，川普政府或將繼續其在政治、經濟和外交上與中國大陸對抗的努力。不過，如川普將注意力緊密放在美國內的選舉鬥爭和法律訴訟上，則會降低發生重大危機的風險。

《環球時報》指出，從現在到明年1月20日新總統就職還有70餘天，在此期間，中美關係可能面臨不小的風險。有分析人士警告，如若川普敗選，不排除他會在對華關係上表現出「最後的瘋狂」。如此一來中國大陸將如何應對？

大陸中國外交學院國際關係研究所教授李海東對此表示，大陸近期對美外交風格已十分清晰，即「不與美走向全面對抗，但施壓一定會迎來反制」。中國大陸在此之前對美方的制裁所祭出的幾輪反制措施已釋出明確信號，大陸會依照自己的利益和節奏決定對美政策，而不會因美國內議程而改變。

復旦大學美國研究中心副主任信強認為，從大陸的角度來看，川普在對台政策上的好處是「不會為台灣冒著與中國開戰的風險」，但他做事莽撞，對台灣問題的敏感性缺乏認識，有引發意外風險的可能。

先前在大選期間有不少分析人士曾指出，川普可能在競選期間在南海或台海升高與大陸的對立，甚至製造軍事衝突，以助其凝聚民氣有利於當選。現在川普已然落敗，但仍將進行選舉訴訟，在法律手段獲勝機率不高的狀況下，有可能孤注一擲以挑起與中國大陸衝突來為自己爭取時間或拖延新總統就職，讓許多美國分析人士與大陸學者對此感到憂心，認為必須加以防範。

(中時新聞網)