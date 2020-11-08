香港秋拍壓軸登場藝術家常玉的《八尾金魚》，高估價上看1.8億港元（逾6.6億台幣），相當於一尾金魚逾8千萬元，將挑戰常玉動物主題畫作紀錄。

常玉作品已經連續兩季創拍賣紀錄，去年11月《五裸女》成交價3.03億港元，打破常玉全球成交紀錄；今年7月《青花盆中盛開的菊花》成交價1.91億港元，刷新常玉花卉靜物畫紀錄。

接著12月將上拍的《八尾金魚》也是大有來頭，1997年常玉好友攝影師Robert Frank上拍他收藏的21幅常玉畫作，包括《八尾金魚》，當時此畫被國巨董座陳泰銘以720萬台幣買下，2013年再以7,941萬港元賣出，增值30倍。如今估價約6.6億，若順利拍出，相當於23年間增值90倍。

據《常玉油畫全集》記載，常玉一生僅有11幅以「魚」為題材的油畫，4幅現由台北國立歷史博物館永久收藏。而此作有八尾金魚，寓意富裕、希望，以具書法性的粗黑線條勾勒一個透明魚缸，與八尾在瓶中嬉戲帶有胭紅、白與墨色的金魚，白色桌布則以中國吉祥圖案為飾，包括金錢紋、吉祥結、壽字符號等，採用靜物繪畫方式呈現動態物象主題。

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