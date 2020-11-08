中信兄弟3連勝聽牌後陷入奪冠壓力，綁手綁腳反而2連敗被統一獅後來居上扳平，首席教練陳江和透露其實總教練丘昌榮壓力相當大，自己相當愧疚沒有更多經驗給予幫助，「如果我能幫丘哥分擔，他會比較輕鬆。」

陳江和去年季中退休，轉任內野指導教練兼一壘指導員，今年才升上首席教練，幫助菜鳥總教練丘昌榮，不過擔任首席教練第一年，陳江和僅給自己打30分，「說真的丘哥壓力很大，這麼辛苦我有很大問題，因為我也才剛當教練，不知道什麼時候該做什麼事，如果我能多幫丘哥承擔、給他提點、幫他決定，他會比較輕鬆。」

陳江和透露在當球員和當教練，與其他球員相處方式自然會不同，「以前用隊長身分、現在是教練身分會不一樣，就像小朋友不喜歡聽家長的話，但是如果是好朋友講的會覺得有道理，差別在這。」

陳江和從球員退休後，隔年就接下首席教練位置，統一獅教練團也相當年輕，不過首席教練高志綱有二軍總教練經驗，總教練林岳平也當過二軍投手教練，因此如何調度選手，高志綱能在一旁給予建議。陳江和說，「如果我在二軍還是其他地方當過教練，我能給予更多幫助，丘哥就不會這麼大壓力，給他適時的建議。」

過去幾年中信兄弟採用外籍總教練都是一人做出決定，不過丘昌榮則是選擇尊重教練團成員，「丘哥是相信我們，大家一起決定，好的大家開心，壞的他自己扛下。」經過一整年的磨合，陳江和表示自己的確成長也學習到不少，今日比賽等於回到原點，就看球隊如何打回氣勢。

(中時 )