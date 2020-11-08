上星期，多家新聞媒體聲稱，在美國同意向阿聯出售F-35聯合打擊戰鬥機之後，美國已批准向以色列出售F-22猛禽戰鬥機(Raptor)，以保持空中優勢。不過以色列國防官員否認了這項消息，有關正在討論向以色列出售F-22 的報導。

防衛部落格(Defesne Blog)報導，這個故事最初是由總部位於倫敦的中東時報(Asharq Al-Awsat)報導的 ，該報導表示他們援引「內部消息」，以色列高級國防官員得阿聯可能取得F-35之後，隨後要求美國應提供比F-35更具有提空中作戰能力的F-22猛禽匿蹤戰鬥機。

不過一星期後，以色列國防官員否認了這項消息，但他們拒絕進一步說明。

一些軍事專家指出，即使以色列有提出這項要求，也是強人所難，因為F-22戰機早在2009年就已停產，總產量僅有195架，美國空軍是F-22的唯一操作單位。

雖然F-22已是10幾年前的戰機，因此F-22在航電技術與引擎推力上，不如F-35來的進步。，但是F-22具有比F-35更好的空中機動性，以及更佳的匿蹤效果，使得它服役15年後，仍然是傲視群雄的夢幻戰機。

F-22的座艙(左)，採用的是多具彩色顯示器，以按鈕來控制。而F-35的座艙(右)，則採用單片觸控式顯示器，比F-22還要更進步。(圖/美國空軍、洛馬公司)

然而F-22大約在5年後將面臨中期性能升級，但是它數量過少，僅為不足200架戰機進行升級將會很昂貴，除非F-22提前退役，或許屆時美國空軍將會討論重開F-22生產線的方案，那麼其他想購買F-22的美國一級盟友就有機會加入。

(中時新聞網)