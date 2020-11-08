小兒科醫師陳木榮在節目《醫師好辣》上表示，一位年輕女病患因為秘尿道反覆感染，竟是因為家裡如廁環境太噁心，只敢在外面上廁所導致。(摘自YT:醫師好辣)

許多人因為對浴廁環境要求高，在外怕受到細菌感染，會盡量回家再上廁所。不過竟然有人相反，因為家裡如廁環境太噁心，只敢在外面上廁所。一位年輕人妻因為泌尿道反覆感染，在醫師追問之下驚曝「公婆恐怖習慣」。導致她回家後都不敢上廁所，選擇憋尿，不料卻憋出病來。

小兒科醫師陳木榮在節目《醫師好辣》上表示，曾有一位年輕女病患因為泌尿道反覆感染，他不斷提醒要「多喝水、不要憋尿、多上廁所」，女子卻滿腹委屈坦承「我都只能在外面尿，回家都不敢上廁所」。

醫追問下，人妻無奈指出是公婆節儉成性，為了節約，在家中「進出關燈、過期食物不能丟」，但最不能忍受的是「廁所不能太常沖水」。人妻表示，公婆規定，在家裡一天只能有兩種時間可以沖水，第一種是平時大家尿完後，有人要洗澡再用洗澡水沖；第二種則是「上大號完」才能沖水。婆婆在洗澡前還會向全家問「有人要尿尿嗎？」等全家尿完一輪再去洗澡。

人妻表示，之前在家中上廁所完，忍不住偷偷沖水，出來還被婆婆問「妳剛剛大便？」導致心理壓力大，回到家不敢喝水，刻意減少上廁所頻率，造成長期泌尿道反覆感染。陳木榮無奈表示，面對家裡公婆太節儉，醫師的幫助實在有限，只能跟對方老公提醒，要注意家裡馬桶設備清潔「滴下去，下面濺起來，更增加泌尿道感染機會」。

(中時新聞網)