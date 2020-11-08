目前最夯的日本動畫《鬼滅之刃》，劇場版《無限列車篇》創下驚人票房，不僅在日本上映第3周，票房就突破157億日幣（約台幣44億），在台灣更是上映第一周就破億，人氣勢不可擋，作者是女性、加上神祕處事作風，也再度成為粉絲們討論的話題。

《鬼滅之刃》原作者吾峠呼世晴，畫自己的頭像都是一隻鱷魚戴著眼鏡，粉絲都會稱呼她鱷魚老師，而原作漫畫在今年正式完結，結束大約3年的連載，作者性別其實剛開始連載時，就曾被粉絲討論，即使網路資料都顯示女性，但官方從沒證實過。

發表完結篇後，有出版界透露，吾峠呼世晴是一名年約31歲的單身女性，而女性身分也讓她遭受不少黑粉攻擊，有一名日本網友曾在推特留言，表示他跟兒子說《鬼滅之刃》的作者因為是女性，所以被黑粉攻擊，想不到孩子思考一陣子單純的說，「我沒想過是男是女，原來作者是人類啊」，這段話引起粉絲共鳴，認為男女不重要，漫畫好看不拖戲才是重點。

根據出版界知情人士表示，吾峠呼世晴個性怕生，除了負責編輯，幾乎沒見過其他人，「連集英社長都沒見過幫他賺大錢的作者」，各種聚會、派對沒露過臉，本人私下不喜歡社交；而現在傳出作者要回老家準備結婚，更讓粉絲好奇，這樣真的可以結婚嗎？還是要籌備新連載呢？

(中時新聞網)