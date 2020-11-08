全台獨一無二的「2020國際海牛文化節」8日在芳苑鄉普天宮登場，漁民昔日用經訓練的海牛到潮間帶管理蚵田、採收牡蠣，海牛車隊目前僅存下8隻老牛，轉型觀光載遊客體驗採蚵。海牛在廟埕廣場上吸引眾多親子目光。（謝瓊雲攝）

全台獨一無二的「2020國際海牛文化節」8日在芳苑鄉普天宮登場，漁民昔日用經訓練的海牛到潮間帶管理蚵田、採收牡蠣，海牛車隊目前僅存下8隻老牛，轉型觀光載遊客體驗採蚵。海牛在廟埕廣場上吸引眾多親子目光。（謝瓊雲攝）

除了體驗搭海牛車採蚵、認識潮間帶豐富生態，在國小舉辦寫生比賽，也進行Ｑ版海牛LOGO圖樣設計徵選比賽。（謝瓊雲攝）

2020國際海牛文化節8日在芳苑普天宮廣場登場，8隻海牛逐一出場與參加活動的親子相見歡，小朋友們體驗餵海牛吃牧草，搭牛車體驗潮間帶生態，彰化縣長王惠美說，希望更多人認識這項稀有的漁村文化，讓海牛繼續繁衍、傳承，增加農民收入。

芳苑鄉漁村潮間帶盛產先填的珍珠蚵，養殖蚵田近年多採取拚裝牡蠣搬運機「鐵牛」今年海牛文化節除了萬牛犇騰樂活健走、海牛的家國小寫生比賽、潮間帶生態體驗及農漁特產推廣市集之外，還讓親子體驗餵食海牛吃草，讓廟埕廣場上擠滿人潮。

王惠美表示，芳苑潮間帶牛車採蚵文化是全國獨一無二，2016年登錄為珍貴無形文化資產，目前海牛車隊的海牛陸續凋零，只剩下8隻老牛，去年首度舉辦海牛文化節，盼透過觀光活動帶動更多人來此體驗、關心，藉此保存海牛文化。

農業處指出，潮間帶海牛車採蚵漁法，源自日治時期，漁戶們運用經特殊訓練的「海牛」，至潮間帶進行蚵田養殖及採收作業；至今仍完整保存牡蠣養殖技巧及海牛訓練知識，並持續推廣牛車採蚵與潮間帶環境解說，於今年正式成為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產。

(中時 )