美國總統川普未承認敗選。(圖/達志影像)

I'm sincerely grateful to the Trump Administration for its staunch support & friendship. Over the past 4 years, #Taiwan🇹🇼 has become stronger, safer & more capable of choosing its own future—an enduring legacy for the 23 million people that call this special land home. JW — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) November 8, 2020

美國總統大選歷經數日計票程序，民主黨總統候選人拜登最終拿下賓州20張選舉人票，跨越門檻，篤定當選下一任美國總統。外交部長吳釗燮今(8日)則是在推特發文謝謝川普政權任內的堅定支持和友誼，「對於2300萬台灣人民，這是不朽遺產。」

拜登在美東時間7日晚間8時（台灣時間上午9時）在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的大通中心（Chase Center）發表勝選後首場全國演說，拜登上台致詞時情緒相當亢奮，慷慨激昂地向川普鐵粉喊話，「對於那些投給川普總統的人，我理解你們今晚的失望，我自己也輸過好幾次，但現在讓我們給彼此一個機會吧」，「是時候拋開那些尖銳的言詞，降低溫度，好好看看彼此一次，再一次好好傾聽彼此，我們必須停止將對手當成敵人，他們不是我們的敵人，他們也是美國人。」

外交部今上午發布推文恭賀拜登勝選，而吳釗燮則是在下午發布推文寫下，「衷心感謝川普政權4年來的堅定支持和友誼，在過去的4年中，讓台灣變得更加強大、更加安全，並且更有能力選擇自己的未來，這對於以這片特別土地為家園的2300萬台灣人民來說，是一筆不朽的遺產。」

不過，美國大選結果出現後，英媒引述消息人士透露，現任總統川普相當憤怒，就算包括要求重新驗票等司法戰全部輸了，他也不會接受自己敗選的事實，甚至拒絕出席1月拜登的就職典禮，他私底下稱拜登是「假總統」。

(中時新聞網)