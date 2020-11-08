讀賣巨人隊今（8）日在東京巨蛋主場迎戰養樂多燕子隊，巨人隊當家游擊手坂本勇人1局下首打席敲擊出二壘安打，生涯2000安達陣，取得進日本職棒「名球會」的資格。並以31歲10個月之齡，成為日職史上最年輕達成2000安的右打者。

日職史上最年輕的2000安打者是1968年東京獵戶星座隊（羅德隊前身）的榎本喜八，當時的實際年齡是31歲7個月，他是左打者。今年如果不是因為新冠肺炎疫情，球季延後近3個月開打，坂本勇人或許有機會取代榎本，成為史上最年輕的2000安打者。

以巨人隊本身而言，坂本勇人是隊史第6位2000安打者，前5人是川上哲治、長島茂雄、王貞治、柴田勳、阿部慎之助，阿部目前是巨人二軍監督。

從電視轉播中可看到坂本勇人締造2000安個人紀錄後，隊友中島裕之和養樂多的看板球星山田哲人都上場獻花，坂本也相當開心。接下來2打席他又擊出安打，包括3局下的2分全壘打，單場猛打賞演出。

此外，陽岱鋼則擔任先發左外野手，打第6棒，3打數有1支安打，被三振2次，本季打擊率2成46，守備上則有滑接美技，表現算是正常，應該有機會被巨人隊帶進「日本一」系列賽。

這場比賽巨人原本以3比1領先，但8局上養樂多的山崎晃大朗敲出滿貫炮，反而以5比3逆轉超前並領先至終場；不過養樂多今年表現太差，早已確定在中央聯盟墊底。

(中時 )