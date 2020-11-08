新北市文化局局長龔雅雯到場致詞。（李俊淇攝）

來來來～藝起來新莊串門子！新北市政府文化局辦理「藝起來新莊串門子」系列活動，將新莊兩大人文藝術重地連線。今天下午3時許在新莊文藝中心戶外廣場展出第4場次，開場的新莊國小管樂團演奏起時下最流行《鬼滅之刃》主題曲「紅蓮華」，立即引起台下一陣掌聲。

新北市政府文化局表示，新莊文化藝術中心有著醒目的紅磚外牆是許多人的共同回憶，超過2000場演出活動的表演團隊及600檔展覽的藝術團隊，都在此造訪並留下藝術的芬芳，陪伴數以萬計的孩子成長。這次邀集15組表演團隊，分別將新莊文化藝術中心及超過300年的廟街組建成演出場域，將演出帶到戶外，讓民眾一同享受這次藝文盛宴。

文化局執行主任吳麗羽表示，新莊文化藝術中心在1995年啟用，在臨近25周年館慶是打算要用親民的方式邀請在地參與，希望能將活動帶到新莊廟街，總共舉辨5個場次，今天是第4場活動，算是為22日的廟街活動暖場熱身。

活動由新莊國小管樂團進行開場，接著頭前有三間熱舞社，展現青春活力，最後則由采風樂坊樂團以接合現代搖滾元素及傳統國樂，表演跨時代的演出。現場吸引數百民眾到場觀賞，一同享受不同的聽覺與視覺的饗宴。

(中時 )