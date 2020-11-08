桃園市新住民聯合服務中心8日舉辦「泰國水燈節」活動，現場有8個攤位體驗泰國美食和文化，市長鄭文燦也現場放水燈祈福。（蔡依珍攝）

桃園市新住民聯合服務中心8日舉辦「泰國水燈節」活動，現場有8個攤位體驗泰國美食和文化。（蔡依珍攝）

桃園市新住民聯合服務中心8日舉辦「泰國水燈節」活動，現場有8個攤位體驗泰國美食和文化。（蔡依珍攝）

桃園市新住民聯合服務中心8日舉辦「泰國水燈節」活動，現場有8個攤位體驗泰國美食和文化，市長鄭文燦也跟著體驗水燈舞蹈。（蔡依珍攝）

桃園市新住民聯合服務中心8日舉辦「泰國水燈節」活動，現場有8個攤位體驗泰國美食和文化，水燈DIY獲得民眾熱情響應。（蔡依珍攝）

桃園市新住民聯合服務中心8日舉辦「泰國水燈節」活動，現場有8個攤位體驗泰國美食和文化，雖然冒著細雨，參與人潮仍擠爆廣場，桃園市長鄭文燦也響應體驗放水燈，祈求驅走壞運，並宣布明年元旦成立社會局新住民事務科，更完善照顧新住民。

鄭文燦表示，泰國固定在年底，也是夏季洪水高漲之後舉辦水燈節，將親手製作的水燈放入河流中，象徵帶走壞運，並向河神祈福新的一年平安順利，桃園去年首度在風禾公園舉辦「泰國水燈節」，慰藉泰國新住民離鄉之愁，今年續辦改在桃園新住民文化會館，從規畫到執行，包含主持人、美食攤、舞者等，都是由泰國新住民及泰國新二代操刀，為新住民培力運動展現成果。

鄭文燦提到，桃園市新住民6萬0116人，全國第4多，陸籍有63.23％，其他國籍則是36.77％，以越南1萬0270人最多，依次為印尼籍4714人、泰國籍2318人，宣布明年將在社會局底下成立「新住民事務科」，彙整各局處的新住民業務，成為新住民最有力窗口，中壢也將新增「新住民培力中心」，鼓勵微型創業與增加就業競爭力。

新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭指出，新住民文化會館成立2年來，為新住民舉辦各國獨特節慶，像是菲律賓聖母瑪麗亞生日遊行、越南中秋和婦女節、以及泰國水燈節等，也提供移工與新住民法律諮詢服務。

中心也配置通譯人員，張瑜庭分享常見新住民家庭因文化差異產生摩擦，曾有越南媳婦把神祖牌放地上，引爆婆婆怒火，但又不諳中文，找上中心協助，在通譯人員居中溝通下，婆婆才知悉越南土地公等都是放地上，絕非對祖先不敬，媳婦也知悉婆婆的禁忌，終化解婆媳誤會。

(中時 )