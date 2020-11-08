美國總統選情激烈，民主黨候選人拜登宣布勝選，現任總統川普則仍不承認敗選。川普曾質疑「有大量的非法選票被投入票匭。」律師葉慶元指出，只要是在選舉當天寄出的選票，都屬合法有效。

葉慶元今天在臉書貼文指出，川普不斷宣稱，大量非法的選票逆轉選情，並且指控在選舉當晚8點之後收到的選票都是非法的。事實上，這顯然是一個錯誤的指控。

葉慶元接著表示，美國各州的規定不一，大部分的州都認為只要是在選舉當天寄出的選票，都屬合法有效；比如賓州，在11月6號之前收到的選票，只要是在11月3日寄出，都屬合法有效的選票。

網友認為，「輸了就東怪西怪，從來就不會檢討自己，可悲也可恥。」、「心裡的OS應該是…沒投票給他的均屬非法。」、「賓州晚3天收這訴訟 投票前大法官已經駁回共和黨的上訴，不就等同大法官已經認定合法了。」、「這個腦袋有問題。」

(中時新聞網)