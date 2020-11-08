2020新力旺企業女子壘球聯賽七戰四勝制的總冠軍賽昨天開打，年度戰績第一的新世紀黃蜂，和下半季冠軍福添福嘉南鷹勢均力敵，昨天嘉南鷹隊一日兩戰皆捷，今天換黃蜂隊討回顏面，在兩戰先發投手朱怡珊、外援卡爾森（Kaisey Carson）努力壓制對方打線方幫助下，先後以5比2、3比0奪勝，雙方勝場數來到2比2平手，下周六第5、6戰繼續。

第2戰為黃蜂隊扛起先發投手重任的卡爾森表示，今天主要是想辦法多頭內角球，讓對方打者出棒比較不順，而她確實也讓嘉南鷹打者難以突破重圍回到本壘得分，最後一個半局的投球，用再見三振讓嘉南鷹帶著失望離開球場。

黃蜂有卡爾森在投球努力壓制，打者們也努力從對方先發投手杜雅婷手中搶分，杜雅婷很自責昨天表現沒有在最佳，想了一個晚上，覺得不要讓自己後悔、提起勇氣再度對決打者，她的表現也不差，只是黃蜂隊也渴望追平勝場數，上午第3戰敲出助隊要回領先的三分炮的呂雪梅，下午第4戰也在壘上有人時敲出壓線的巧妙安打再送回分數，成為黃蜂隊獲勝另一大功臣。

2020新力旺企業女子壘球聯賽總冠軍賽，下周六再於青年公園棒球場進行第5、6戰，最快這天就會產生本季冠軍。

(中時 )