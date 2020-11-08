在冬季涼風吹拂之際，最令人期待的耶誕節也即將到來！瑞士食品品牌雀巢（Nestlé）今日起於各大零售通路正式與星巴克合作打造「Starbucks at Home 星巴克節日限定系列」！延續先前推出咖啡膠囊、咖啡豆及特選系列咖啡等產品的熱潮，在耶誕節慶期間持續將美味咖啡帶入家中。

外包裝以星巴克於20年前推出、最能代表星巴克耶誕季節的紅杯為靈感，完美呈現節日氛圍，洋溢著滿滿的熱情與愉悅，而為了滿足各種不同的咖啡飲用習慣，一次涵蓋不同咖啡種類，包含特調咖啡豆及適用Nespresso膠囊系統的「節日限定特調咖啡膠囊」(Holiday Blend Coffee)，以兩種不同風味的咖啡豆－濃郁迷人的拉丁美洲咖啡豆及擁有香料芬芳的印尼咖啡豆，混合烘焙出富有層次且風味飽滿的頂級咖啡。

在家也能重現星巴克太妃核果拿鐵 花式咖啡控別錯過（圖／楊婕安攝）

喜愛花式咖啡的咖啡控則能享受「太妃核果風味拿鐵即溶咖啡」，或者使用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機，以「太妃核果風味拿鐵咖啡膠囊」(Toffee Nut Latte)輕鬆沖煮出濃香撲鼻的咖啡，這款咖啡完美重現香甜濃郁的太妃糖，結合溫暖的烘烤核果香氣及綿密濃厚的奶泡。

在家也能重現星巴克太妃核果拿鐵 花式咖啡控別錯過（圖／楊婕安攝）

為歡慶聖誕節的到來，本次更推出了太妃核果拿鐵膠囊組合，內含3種經典風味組合及季節限定版馬克杯，以咖啡妝點季節星享受！每年必喝的限定飲品現在不需等待，在家以簡單步驟就能擁有聖誕佳節的幸福滋味！

在家也能重現星巴克太妃核果拿鐵 花式咖啡控別錯過（圖／楊婕安攝）

(中時新聞網)