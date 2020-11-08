42歲王姓男子上月提家用垃圾，欲丟棄路邊行人專用垃圾桶，被環保局稽查人員發現，2名稽查員追著要開罰，王拔腿狂奔穿越車道，卻疑似被中央分隔島絆倒，摔在馬路中央，被後方休旅車追撞輾壓致死。警方將肇事駕駛依過失致死送辦，2名稽查員則列關係人；檢警正釐清王男車禍與2名稽查員是否有關連性，全案由北檢偵辦中。

上月15日下午，王姓男子提著家用垃圾，欲丟到台北市民生東路四段巷弄內的路邊垃圾桶，環保局稽查員巡邏發現，暗中蒐證後，上前表明身分，表示依廢棄物清理法第27及50條規定，違規棄置垃圾可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。要依法開罰。

目擊民眾指稱，王聽聞要被罰錢，立即轉身逃離，往馬路對面狂奔，孰料闖紅燈後，又疑因緊張被分隔島絆倒，摔倒在車道。

這時後方1輛休旅車追撞輾過，路人目睹嚇傻趕緊報案，王送醫仍宣告不治。警方將59歲數陳姓肇事駕駛，依過失致死送辦，劉、魏姓稽查員則以關係人身分製作筆錄釐清車禍經過，2人都強調是依法執行公務。全案正由北檢偵辦中，尚未偵結，稽查員是否涉相關刑責，仍待調查。

(中時 )