財團法人若竹兒教育基金會附設嘉義縣私立若竹兒智能發展中心，為籌募二期永久家園內部設備經費，今8日在嘉義市立棒球場停車場，舉辦一年一度愛心園遊會，現場熱鬧滾滾。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

財團法人若竹兒教育基金會附設嘉義縣私立若竹兒智能發展中心，為籌募二期永久家園內部設備經費，今8日在嘉義市立棒球場停車場，舉辦一年一度愛心園遊會，現場熱鬧滾滾。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

財團法人若竹兒教育基金會附設嘉義縣私立若竹兒智能發展中心，為籌募二期永久家園內部設備經費，今8日在嘉義市立棒球場停車場，舉辦一年一度愛心園遊會，現場熱鬧滾滾。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

財團法人若竹兒教育基金會附設嘉義縣私立若竹兒智能發展中心，為籌募二期永久家園內部設備經費，今8日在嘉義市立棒球場停車場，舉辦一年一度愛心園遊會，現場熱鬧滾滾。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

財團法人若竹兒教育基金會附設嘉義縣私立若竹兒智能發展中心，為籌募二期永久家園內部設備經費，今8日在嘉義市立棒球場停車場，舉辦一年一度愛心園遊會，現場熱鬧滾滾。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

財團法人若竹兒教育基金會附設嘉義縣私立若竹兒智能發展中心，為籌募二期永久家園內部設備經費，今8日在嘉義市立棒球場停車場，舉辦一年一度愛心園遊會，現場熱鬧滾滾，民眾爭相以行動支持慢飛天使。

今天的園遊會，包括縣市長翁章梁、黃敏惠、立委王美惠等人都到場參與這場有意義的活動，翁章梁指出，若竹兒是一個很務實的機構，這一群人做事很實在，照顧身障朋友很到位，還辦理職訓課程，多年來很多願望正一一實現，希望關心身障朋友的社會大眾，化愛心為行動，幫忙籌募教養經費，有大家的相挺，社會一定會更溫暖。

黃敏惠表示，看見若竹兒教育基金會多年來的努力，尤其是林朋輝董事長化小愛為大愛，和他永不放棄的精神，感動社會各界，紛紛出錢出力，協助若竹兒籌建永久家園，長期照護心智障礙者及其家庭，讓人十分感佩。

黃敏惠提及，自己身為中華台北特奧會理事長，以體育運動帶領身心障礙者，走向世界舞台、為國爭光，因此深知學校教育與機構單位，在陪伴特殊孩子成長的這條辛苦路上，扮演非常關鍵且重要的角色，感謝若竹兒，讓弱勢朋友及其家庭得到更好的照顧。

若竹兒教育基金會創辦人林朋輝，多年前和妻子蔡美華領養一名男嬰，之後發現孩子因腦性麻痺，有極重度智能障礙、肢體障礙，只能坐在輪椅上生活。林朋輝夫婦不但沒有放棄孩子，更與多位家長共同籌資，於民國87年成立「若竹兒教育基金會」照顧身心障礙者，但隨著心智障礙者和照顧者年紀漸長，未來恐面臨無依無靠危機，林朋輝決定興建住宿型永久家園，不僅讓智能障礙者長久居住受照護，心智障礙家庭也能安心生活，減輕照護壓力。

(中時 )