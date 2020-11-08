台中市府觀光旅遊局主辦「2020台中自行車嘉年華Bike Taiwan」7、8兩日於台中都會公園盛大舉行。（盧金足攝）

藝人陳漢典擔任台中自行車嘉年華代言人，8日到台中開騎時表示，環島曾行經台中，難忘潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊美景，推薦「單車小鎮旅行」，有很多不同創意主題路線讓民眾輕鬆體驗自行車旅遊，玩遍台中知名景點。

觀旅局主辦「2020台中自行車嘉年華Bike Taiwan」，今年活動主軸「樂在騎中」，吸引上千名車友參與闖關活動、體驗自行車旅遊。

觀旅局長林筱淇說，平時即愛騎自行車的陳漢典與民眾共同騎乘，起點從台中都會公園出發，路線騎經景點豐富多元，包含自行車文化探索館、大雅中科公園、潭雅神綠園道、摘星山莊及東海藝術商圈，騎乘自行車遊玩台中。

陳漢典指出，他平常最喜歡到台中騎乘自行車，不僅有潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊等具有特色的自行車道可以選擇，台中人也很有人情味。

今年自行車嘉年華打造「老少咸宜」及「單車漫遊」活動特色，適合各個年齡層，活動結合在地業者推廣自行車騎乘體驗，推出「單車小鎮旅行」套裝行程，除推廣自行車觀光外，藉由周邊帶狀旅遊路線，結合食、宿、遊、購產業行程，吸引遊客帶動旅遊商機。

(中時 )