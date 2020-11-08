今年逢乾旱，日管處趁著水位下降，陸續整修日月潭周邊步道，施工路段暫時封閉，其中，水蛙頭步道口到纜車端，將於9日起開始封閉，並兩端出入口執行管制，著名的「九蛙疊像」景觀，預計2021年4月24日之後與遊客重逢。

「九蛙疊像」已經成為日月潭熱門景點，水位下降時，無論是露出幾隻青蛙，都是民眾矚目焦點，因為到訪遊客眾多，因此，日管處整修步道希望增加空間，提升遊客通行便利與安全。

九蛙像被一般民眾認為是日月潭水情指標，不過，台電明潭大觀發電廠表示，即使九蛙全數現身，日月潭的蓄水量還有80％。

日月潭畔步道，陸續進行整修，施工期間暫停開放，年梯步道預定管制到年底，開放時間不確定，屆時將另行公告。

松柏崙西側步道及通往年梯方向自行車道，因施工暫停開放，管制時間到11月底；松柏崙東側步道，則仍維持開放。

涵碧步道入口處到蔣公涼亭路段，暫時封閉，請遊客依現場導引動線繞行，剛時間至11月15日止。

日月潭竹石園前方步道，到九龍口大平台間，將進行施工改善工程，請遊客繞行到省道台21線，管制時間到11月底止。內湖山步道往有水巷段，進行施工作業，管制時間到12月底止。

(中時 )