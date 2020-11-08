(21:10領先)中信兄弟與統一獅進行台灣大賽第7戰，這是中職史上第10次總冠軍打到G7殊死戰，此戰兩邊都派出洋投出馬，不過兄弟米蘭達前3局都偶有亂流，連續被獅隊各攻1分，兄弟則在3下反攻，單局6安得到4分逆轉，不過7局上半統一獅再反攻，陳家駒捕逸讓獅隊追平，陳傑憲補上2分炮，7上結束獅隊反以7比4領先，最後從1勝3敗的絕境中3連勝，贏下隊史第10冠。

兩隊分別派出洋投米蘭達與泰迪，米蘭達前3局都有狀況，首局先保送江亮緯後，被陳傑憲敲出二壘打，統一獅先馳得點；2上林靖凱中外野方向二壘打先站上得點圈，接下來林祐樂補上安打，獅隊再添1分，不過此局米蘭達都用三振拿下出局數，3局則又是保送開始，林安可敲安攻佔一、三壘，下一棒陳鏞基敲出雙殺打，不過三壘跑者趁機回本壘得分，統一獅以3比0取得領先。

兄弟攻勢則是在3局下半甦醒，從潘志芳安打開始，兄弟此局狂攻8人次，面對泰迪單局敲出6支安打、攻下4分大局，兄弟一口氣逆轉成4比3領先。

統一獅陳傑憲敲安攻下獅隊首分。（黃國峰攝）

3局過後雙方回穩，直到7局上半統一獅攻是再起，林靖凱敲安、郭阜林保送，接著米蘭達發生暴投，跑者攻戰二、三壘，結果此局捕手陳家駒發生捕逸，獅隊輕鬆跑回追平分，接著代打的吳桀睿敲出關鍵安打將比數超前，兄弟換投黃恩賜也沒能及時止血，陳傑憲敲出右外野2分炮，一舉逆轉成7比4領先。

中信兄弟岳東華敲出安打，攻下第4分。（黃國峰攝）

中信兄弟先發洋投米蘭達。（黃國峰攝）

兄弟最後3局也沒能翻盤，2015年聽牌後被逆轉的惡夢重演，苦吞近年6連亞，統一獅則是奪下隊史第10冠。

(中時 )