基隆市文化局推出的「誰來基隆」系列繪本，8日在誠品生活松菸店舉行新書發表會，基隆市長林右昌現身成最佳代言人，對於數度被點名參選台北市長，林右昌直言談這個還太早了，現在專心基隆市政，並讚衛福部長陳時中優秀，立委蔣萬安帥。

台北市長選舉前哨戰開打，談及未來可能的競爭者衛福部長陳時中，林右昌認為，陳時中是一個優秀的政治工作者，可以在防疫上工作的非常好，大家都很肯定他，未來不管他做什麼樣的選擇或者位置，都可以做很好。

至於國民黨最強棒蔣萬安，林右昌大讚，蔣萬安年輕又帥，很多市民都喜歡他，未來不管陳時中與蔣萬安做什麼決定，最重要的仍是台北市民。對於數度被點名參戰2022年台北市長，他直言，談這個還太早了,現在專心基隆市政。

此外，針對先前林右昌專訪指出，台北市進步速度不帶勁，更暗諷柯文哲是政治精算師，林右昌今強調，否認是談柯文哲，沒有指涉任何人，直言說得是政治態度。

(中時 )