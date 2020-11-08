新北中和驚傳爆炸巨響 學生嚇壞屋主拒送醫 19:102020/11/08 中時新聞網 葉書宏 、 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和區南山路8日晚間傳出爆炸聲響，由於位於景安捷運站附近，民眾將照片上傳至我是中和人社團詢問。(摘自臉書社團) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區南山路8日晚間傳出爆炸聲響，由於位於景安捷運站附近，民眾將照片上傳至我是中和人社團詢問，警消獲報到場，所幸僅是公寓內熱水器爆炸，1人輕傷、無須送醫，未引發火勢，至於熱水器爆炸原因待進一步釐清。 民眾在我是中和人社團詢問，北捷景安站附近突然傳出巨響，讓他嚇了一跳，隨後消防員就抵達現場。 留言立即引起不少網友關注，中和警分局景安派出所也立即在社團中回復，為公寓內熱水器突然爆炸，所引發的聲響，未有人員傷亡，民眾無須過於擔心，也呼籲民眾不要到場圍觀。 (中時新聞網) #爆炸聲響 #屋主 #拒絕 #爆炸 #南山路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬習會5周年 馬親信喊蔡習會 04:102020/11/07 政治要聞 裕國豐盛 首購菁英搶進 04:102020/11/08 財經焦點 和王瞳結婚3個月 艾成驚爆「還是單身」 15:352020/11/07 娛樂 綠島垃圾場悶燒 濃煙吸整天 04:102020/11/08 地方新聞 女大生失戀遇外送員暖傳13字 她看完再次淚崩：太貼心 08:012020/11/08 社會 拒絕6連亞 兄弟要終結G7厄運 04:102020/11/08 運動天地 台中高二女５樓墜落 搶救不治 04:102020/11/07 社會新聞 看屋筆記：中和遠雄百富(個案＋價格分析) 09:002020/11/08 建案開箱-新北 看出異常 家長敏銳度是關鍵 04:102020/11/07 地方新聞 中印第八輪軍長級會談 陸稱：確保雙方第一線保持克制 11:272020/11/08 兩岸 社會熱門新聞 乾爹包養網約辣妹 嗨玩一晚被警找上門 曝真相臉超綠 - 社會 亂丟垃圾怕被罰 男跑給稽查員追 被分隔島絆倒遭車輾斃 - 社會 真的有乘客坐上面 捷運車廂驚見「國王的座位」 - 社會 陸配妻嫌夫太臭不想做！他無性5年崩潰提離 結局神逆轉 - 社會 撿到皮夾送警局竟遭失主告侵占 他無奈：有人還敢做好事？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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