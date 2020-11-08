新北市中和區南山路8日晚間傳出爆炸聲響，由於位於景安捷運站附近，民眾將照片上傳至我是中和人社團詢問，警消獲報到場，所幸僅是公寓內熱水器爆炸，1人輕傷、無須送醫，未引發火勢，至於熱水器爆炸原因待進一步釐清。

民眾在我是中和人社團詢問，北捷景安站附近突然傳出巨響，讓他嚇了一跳，隨後消防員就抵達現場。

留言立即引起不少網友關注，中和警分局景安派出所也立即在社團中回復，為公寓內熱水器突然爆炸，所引發的聲響，未有人員傷亡，民眾無須過於擔心，也呼籲民眾不要到場圍觀。

(中時新聞網)