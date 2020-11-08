一名人夫竟抱怨老婆「床上之聲」像暴龍，害他看侏羅紀電影竟起生理反應。（示意圖，達志影像/shutterstock）

夫妻、伴侶之間，進行親密行為時，除了肢體接觸之外，「銷魂之聲」的刺激，也能讓對方更加興奮。不過每個人天生聲音不同，一名人妻「特殊的聲音」，竟讓老公有意想不到的困擾！

一名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文抱怨老婆，這名網友表示，老婆30幾歲，長的還蠻清秀的，唯一的問題是跟老婆愛愛時，她的聲音很像「暴龍」在嘶吼尖叫的聲音。原PO表示，其實這也不是什麼問題，並不影響兩人之間的情趣，直到某次看電影，才發現問題大了。

原來他跟老婆去看侏羅紀，誰知一聽到暴龍嘶吼，原PO竟然起了男性生理反應，讓他忍不住抱怨：「為什麼要把我搞的像野蠻獵人（龍騎士）一樣！」。

這篇搞笑文逗得眾多社員哈哈大笑，紛紛留言回應：「跪求聲檔」、「不打算放錄音檔給大家聽聽嗎？」、「為什麼我滿腦子都暴龍聲.......」、「侏羅紀協會前來獻花獻果」、「要幫樓主叫救護車嗎」、「A片都挑恐龍時期的」、「太誇張了吧 …… 笑到不行」、「一路硬到看完電影，辛苦了」、「龍騎士是真的？」、「我不自覺大笑，我祝你平安」。

(中時新聞網)