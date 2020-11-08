打造大台中未來發展藍圖，內政部國土計畫審議會通過全市11處新訂擴大都市計畫地區，中市府將於明年4月公告實施，其中最受矚目的就屬太平區坪林地區，該區域近幾年人口成長快速，卻因非屬都市土地，道路、公園等公設缺乏，未來盼透過整體檢討、繁榮該區域。

台中市議員張玉嬿指出，坪林地區早期是依軍事基地發展，周邊設有勤益科技大學、國軍總醫院，再加上近20年來政府逐漸整建屯區藝文中心、坪林森林公園，人口增加快速、目前人口數近3萬，卻有不少營區閒置、相當浪費，盼軍方能釋出土地。

張玉嬿認為，坪林地區人口密集，卻極度缺乏社區活動中心、停車場等公共設施，市府應利用國土計畫新增坪林地區新訂都市計畫的方式，讓國軍基地釋出土地，得以增闢地方需求的公設，滿足農業、產業發展，並改善舊有狹窄的交通動線。

台中市府都發局強調，坪林地區占地約300公頃，目前非屬都市土地，市府預計明年啟動坪林區擴大都市計畫，透過重新全面的檢討屯區土地使用，將交通、公共設施等納入發展核心。

而對於建議軍方釋出土地、轉型為公設或產業用地，都發局指出，將與軍方討論哪些土地適合釋出，並研議規畫增闢為地方所需的公共設施，藉以提升該區域生活品質；未來也會將該區納入「台中市大平霧地區都市計畫主要計畫」中，將發展核心擴大至整個屯區。

(中時 )