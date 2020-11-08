嘉義縣阿里山鄉山美社區達娜伊谷自然生態園區周末2天湧入上千人。（莊信然提供／張毓翎嘉義傳真）

鯝魚節昨日清晨舉行河祭，長老們祈福保佑下年度一切平安、風調雨順。（莊信然提供／張毓翎嘉義傳真）

受閃電颱風外圍雲系影響，嘉義沿海陸續出現間歇性的降雨，不過山上地區天氣較為晴朗，阿里山鄉山美社區達娜伊谷自然生態園區7、8日舉辦「鯝魚節」，並結合「阿里山muni音樂季」，讓遊客除賞魚、體驗鄒族傳統文化，還能看金曲原民歌手表演，首日入園遊客數破千人，且團客及散客量也較上半年明顯增加。

達娜伊谷生態園區是台灣第一座由民間推動而成的生態公園，由山美社區發展協會管理維護，風景秀麗，過去是陸客來阿里山旅遊的首選景點之一，但去年在大陸限制陸客來台下，陸客人數下滑，今年上半年又因新冠肺炎疫情，不僅團客急驟減少，連散客都變少，嚴重衝擊當地觀光產業。

山美社區發展協會總幹事妲妮芙‧妲邦指出，疫情趨緩後遊客回流不少，但跟過去觀光榮景相比，仍有微幅落差。

妲妮芙‧妲邦說，今年為期2天的「鯝魚節」活動，帶領遊客造訪鯝魚棲息地及介紹近年社區保存文化的成果展，此外，也結合阿里山國家風景區管理處的音樂季舉行，周末2天湧人大批人潮，正值防疫期間，除入園採實名制外，園區工作人員每日亦監控體溫。

阿里山管理處表示，今年最後壓軸場muni音樂季於11月20、21日登場，邀請鄒族優秀團隊演出，也重金禮聘金曲創作歌姬戴曉君、新生代創作團體Paliulius樂團等金曲團隊開唱，11月21日前民眾到阿里山EASY GO電商平台購買入園票，可享10％折扣優惠。

(中時 )