民主黨候選人拜登擊敗現任總統川普，入主白宮。川普至今仍不認輸，BBC記者表示，川普可以不認輸、不給拜登好臉色看、也不參加拜登就職典禮，不過他也可以打破常規的方式離開。

BBC駐北美記者祖克爾發文表示，美國政壇長期遵循的慣例是，敗選者要致電祝賀勝選者、並認輸。然而這不是法律強制規定。祖克爾舉例表示，2018年，喬治亞州民主黨州長候選人艾布拉姆斯（Stacey Abrams），就曾指稱對手選舉欺詐和恐嚇，並且從未向共和黨對手坎普（Brian Kemp）認輸。

不過，在美國總統選舉中，從未發生過與喬治亞州同樣的例子。只要選舉結果得到合法認證，無論川普如何不滿，美國的政府機制都將繼續運行。

祖克爾認為，雖然川普不必公開認輸，甚至不必給拜登好臉色看，也不必參加拜登就職典禮。但是他必須授權現任政府各部門，為拜登的團隊接手做好準備。川普作為一名非常規候選人入主白宮，不怕打破很多長期確立的規範和傳統。但如果他願意，也可以同樣以打破常規的方式離開。

(中時新聞網)