南市府經發局將於9日起，全面清查南市自助洗衣店。（李宜杰攝）

消防局人員8日前往連鎖自助洗衣店視察消防安全。（李宜杰攝）

台南市永康區連鎖自助洗衣店昨（7）日晚間發生機房氣爆，致4名民眾燒燙傷，經查該地址無商業或公司登記，待進一步洽業者了解，如違反規定，將由相關局處依規定裁處。南市府經發局強調，將於9日起全面清查，避免無照營業的不法業者。

台南7日晚間傳出連鎖自助洗衣店氣爆，南市府經發局、消防局8日下午前往分店稽查，稽查結果為永康永平店有商業登記、中正店未達課稅起徵點，免辦商業登記，有出具國稅局核准稅籍登記函文。此外，2家瓦斯管線檢查均正常，但現場均無出具建築物使用執照，待工務局進一步查詢。

經濟發展局陳凱凌表示，該連鎖自助洗衣店屬加盟店性質，每月營業額如達4萬元以上，依法須辦理商業或公司登記，惟後續業者經營時仍需要符合建管、消防及土管等相關規定。7日晚間發生氣爆之地址，經查並無辦理商業登記且無辦理設籍課稅，後續將移請各相關單位進行查處。

消防局表示，依消防法規定，瓦斯桶串接使用達80公斤以上，即有消防法令規定，該洗衣店瓦斯桶串接使用已達200公斤，且瓦斯桶放置地點，也沒有空氣流通及設置漏氣警報器等設備，市府消防局將依照規定裁罰，呼籲其他業者，商業經營對於瓦斯使用等，更應該注意公共安全。

經發局進一步表示，依登記與管理分離原則，經發局核准公司或商業設立登記時，皆會函文告知業者後續營運時要符合工務、消防、土地使用管制、衛生、勞工等相關規定，也會副知工務、消防、都發、地政、衛生、勞工等相關局處，由各目的事業主管機關其權責規定管理。連鎖自助洗衣店加盟店之業者，經洽詢國稅局，若達課稅起徵點均會通知業者限期30日內辦理商業登記。

依商業登記法第31條規定，未經設立登記而以商業名義經營業務或為其他法律行為者，主管機關將限期辦妥登記，屆期未辦妥者，處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並得按次處罰。如洽國稅局有未達課稅起徵點者，亦會將名單通知工務及消防等局處。

(中時 )