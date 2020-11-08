美國總統大選結果出爐，拜登拿下賓州入主白宮，不過現任總統川普仍不認輸，接連在推特宣稱自己勝選，更稱自己囊括7100萬張選票，且他日前也打算繼續打法律戰。對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男今(8日)在臉書寫下，「看看這幾天來，川普對落敗的反應，相信好多美國人與關心國際局勢的人都會慶幸，還好最後是拜登獲勝...」。

沈政男在臉書提到，「美國人民能給川普這樣的政治素人一個機會，讓他用不同做法領導美國四年，證明美國是一個能夠開拓與嘗試嶄新可能的國家。而在川普四年後做得不夠理想的時候，雖然請神容易送神難，美國人民能夠集結所有對美國的民主感到憂心，對美國的未來有著不同想像的人，一起用選票將川普送出白宮，更證明了美國是一個能夠快速調整自己，迎向挑戰的國家。」

沈政男也說，看這幾天以來川普對落敗的反應，相信好多美國人與關心國際局勢的人都會慶幸，還好最後是拜登獲勝，「不然，接下來四年，美國與世界不曉得會淪落到怎樣的田地了」。

另外，沈政男也相信，「拜登上台以後，對於新冠疫情將會有完全不同的做法，疫情一定會得到更好的控制，而美國經濟也因此會復甦」。

然而，隨著拜登獲得愈來愈多選票，據外媒報導，消息人士透露，川普不太可能讓步，並始終堅稱，拜登「竊取了」這次大選。

(中時新聞網)